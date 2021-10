Macé. Le plan de relance pour les Sources de l'Orne axé sur l'environnement et l'écologie

Lundi 12 juillet, quelques heures avant l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, le huitième contrat de relance dans le département de l'Orne a été signé par la préfète Françoise Tahéri avec la Communauté de communes (CDC) des "Sources de l'Orne", à Macé près de la commune de Sées.

Déjà 8 contrats validés

Lors de son allocution lundi soir 12 juillet, Emmanuel Macron a communiqué sur la vaccination face à la Covid-19. Mais il a aussi évoqué la situation économique. Quelques heures plus tôt, dans l'Orne, c'était la huitième signature dans ce département, entre une collectivité locale et l'État, dans le cadre du plan de relance. À l'échelon national, celui-ci est doté de 100 milliards d'euros, décliné dans les territoires.

Notamment au travers de ces "Contrats de relance et de transition énergétique" (CRTE), gérés par les intercommunalités, au plus près des besoins du terrain. Par exemple la CDC des "Sources de l'Orne", qui regroupe 23 communes autour de Sées, a fait le choix du développement durable. "Un territoire à énergie positive" précise son président Jean-Pierre Fontaine qui détaille les projets publics et privés : "la plantation de haies, la plus grande centrale photovoltaïque de l'Orne, un projet éolien participatif, déjà deux méthaniseurs en production de gaz et bientôt un troisième en production d'électricité, bientôt la première station-service à hydrogène dans l'Orne, l'achat d'une ferme de 83 hectares pour y valoriser les circuits courts, mais aussi des aides aux économies d'énergie".

La maison brûle...

Et le président de la CDC de citer un ex-président de la République : "la maison brûle et nous regardons ailleurs". Il estime qu'outre l'aspect purement écologique, il s'agit ici d'investissements d'avenir porteurs de richesse, qui permettront aux communes de dégager des ressources économiques, lorsque l'État, la région, ou le département vont réduire ou fermer les robinets des subventions. Il s'agit aussi pour la structure rurale, qui ne dispose que de peu de moyens, de bénéficier de l'aide à ingénierie de l'État pour concrétiser ses projets.

Le contrat signé lundi 12 juillet par la préfète de l'Orne sera valide pour six ans, pour l'ensemble de l'actuel mandat des élus locaux. Il est certes doté d'aides financières, mais Jean-Pierre Fontaine n'en démord pas, pour lui ce qui compte le plus, c'est "la reconnaissance de l'État aux projets portés par les élus locaux".