Covid-19. Allocution d'Emmanuel Macron : ce qu'il faut retenir

Dans une allocution enregistrée et diffusée à 20 heures ce lundi 12 juillet, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures pour tenter de freiner la propagation de la Covid-19 et de son variant Delta.

La vaccination des soignants

obligatoire

Depuis plusieurs jours, la mise en place de cette obligation ne faisait plus aucun doute. Elle constitue désormais une réalité. Cette obligation va par ailleurs être étendue à d'autres professions en lien avec les personnes fragiles comme le préconisait le conseil scientifique. Des contrôles seront opérés dès le 15 septembre prochain.

En revanche, Emmanuel Macron n'a pas retenu la thèse trop contraignante de la vaccination obligatoire pour tous. Le président a néanmoins appelé tous les Français à aller se faire vacciner "au plus vite". "C'est une question de sens de l'esprit collectif."

Emmanuel Macron a aussi annoncé la mise en place de campagnes de vaccination à la rentrée dans les établissements scolaires.

L'usage du pass sanitaire élargi

Jusqu'ici, le pass sanitaire était obligatoire pour les rassemblements de plus de 1 000 personnes. Le chef de l'État a confirmé son intention de "faire porter les restrictions sur les non vaccinés".

Le fameux QR code prouvant que vous êtes totalement vacciné, que vous avez déjà eu le virus, ou que vous êtes en possession d'un test négatif de moins de 48 heures, devra être présenté dès lors que vous voudrez vous rendre dans un lieu de loisirs ou de culture rassemblant plus de 50 personnes et ce à partir du 21 juillet. La mesure concernera toutes les personnes âgées de 12 ans et plus.

Dès le mois d'août, le pass sanitaire sera aussi exigé pour accéder "aux cafés, restaurants, hôpitaux, maisons de retraite et dans les avions, les trains et les cars".

Assurance chômage, réforme des retraites...

Dans son allocution, à 48 heures de la fête nationale, Emmanuel Macron a aussi annoncé la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage dès le mois d'octobre. Le chef de l'État a aussi réaffirmé son intention d'engager la réforme des retraites, quand "la reprise sera assurée et l'épidémie sous contrôle".