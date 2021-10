[Photos] Orne. Le 14 juillet, c'est Festin au Park RustiK dans une ambiance médiévale fantastique

Le 14 juillet, avec son habituel feu d'artifice, son bal populaire, et son non moins traditionnel défilé, sera accompagné cette année par le Festin du Park RustiK, un parc de jeux de rôle en immersion, à Chailloué, près de Sées.

Ce sera le premier de deux évènements spéciaux à y être organisé cet été, en plus de son ouverture quotidienne. Au programme, dès 18h30 : danses médiévales, entraînement au tir à l'arc et à l'épée, tournois, démonstration de combat. Puis à 20h : la " Tablée d'Ocre " et les joyeux compagnons qui l'animent au cœur de la "Contrée nord du Royaume de Térevorn", tout ça exclusivement sur réservation. "Depuis la réouverture, beaucoup de dates affichent complet", explique Julien Prévost-Merlin, concepteur du Park, qui accueille les visiteurs "dont beaucoup viennent de très loin. Actuellement, on a davantage de Belges que d'Ornais !"

Dans la taverne du Park RustiK.

Au Park RustiK, pour être en accord avec l'ambiance du monde médiéval fantastique, les visiteurs sont déguisés, dans le style "Game of thrones" ou "Seigneur des anneaux". Ils sont les acteurs de leur aventure immersive pendant 4, 6, ou 8 heures dans les 40 hectares de forêt, pour tenter d'y résoudre une ou plusieurs quêtes, en famille ou entre amis. On y vient de loin, sur le parking, les voitures sont immatriculées 62, 67, 51, 91, ou en Belgique.

Parmi les participants croisés dans la forêt, Guillaume vient de Vitry-le-François, près de Reims (Marne). En fan absolu, cet amateur de jeux de rôle avoue qu'il est là "pour la quatrième fois, malgré 600 km à faire à chaque fois. Parfois je viens avec des amis. Cette fois avec ma compagne".

Guillaume et son épouse, venus de la Marne.

Un peu plus loin, c'est une famille : Guillaume, sa femme et leurs enfants, dont Émilie, 10 ans. Eux viennent de Moselle et sont venus en vacances dans l'Orne "parce qu'ils ont découvert le Park sur Internet et que ça leur plaisait ". Là, ils viennent de découvrir des écailles de dragon, pour fabriquer une potion magique. "Mais il a fallu se battre à l'épée contre des orques."

Guillaume et sa famille, venus de Moselle.

Mickaël, lui, anime le site "studiobubbletea", 1,76 million d'abonnés sur YouTube, pour donner des idées de sorties aux familles. Il est là pour réaliser un tournage avec Kalisse et Athéna, ses deux filles qui y participent, "pour faire découvrir le Park RustiK à leurs fans ". Lui aussi est conquis.

Athéna, Mickaël et Klarisse, de studiobubbletea

Les 21 et 22 août, le Park RustiK organisera deux journées de portes ouvertes sans réservation, pour permettre aux habitants des alentours, de venir découvrir le site, son concept, ses installations. L'an prochain, ce devrait être l'ouverture des hébergements qui permettront de passer la nuit sur place, pour encore plus de fun.