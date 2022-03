A Arles, contre les stéréotypes, des noirs photographiés par des noirs

France-Monde. Des peaux sombres sur fonds acidulés, en Afrique, à New York ou Londres: l'exposition "New Black Vanguard" des Rencontres d'Arles revendique des prises de vue de noirs par des noirs, à la frontière de la mode et de l'art, pour combattre les stéréotypes.