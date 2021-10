Football. Comment suivre le parcours de QRM en Ligue 2 ?

Alors que les supporters retrouvent désormais les tribunes de leur club favori, Quevilly-Rouen Métropole attend le soutien du public pour sa saison qui débute en Ligue 2.

Pour suivre le plus assidûment QRM, il est possible de s'abonner en ligne ou au centre administratif situé au stade Diochon. Les prix débutent à 120 euros voire 60 euros en tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi) pour la saison entière, en catégorie 4. Les abonnés profitent aussi d'une réduction sur le maillot de QRM à la boutique et de la priorité lors des ventes de billets pour les matches de Coupe de France.

