Football (Féminines). Frédéric Gonçalves est le nouvel entraîneur du Havre AC

Le Havre Athletic Club a choisi un nouvel entraîneur pour son équipe première féminine. Frédéric Gonçalves s'est engagé vendredi 9 juillet pour une saison, avec une autre en option, alors même que le club ignore encore s'il évoluera en D1 ou en D2. L'entraîneur a notamment coaché l'équipe première féminine de Saint-Maur (D2) et a encadré les U19F de Thonon Evian Grand Genève et du FCF Juvisy (aujourd'hui Paris FC). Au sein de ce club historique du football féminin, il a travaillé avec des internationales françaises comme Elisa De Almeida et Oriane Jean-François.

Frédéric Gonçalves s'engage avec la volonté de "s'inscrire dans le projet du HAC et de poursuivre les actions menées depuis 2014", indique le club.

L'équipe première reprendra l'entraînement le lundi 19 juillet. Mickaël Bunel, appelé à la trêve hivernale sur le banc des féminines, reprendra à temps plein ses fonctions au sein du centre de formation.