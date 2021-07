Barneville-Carteret. L'extension du port de plaisance inaugurée

L'extension du port de Barneville-Carteret a été inaugurée lundi 5 juillet, après des travaux qui ont démarré en septembre 2019. Il dispose désormais de 702 places, contre 360 auparavant, pour accueillir les plaisanciers. Une bonne nouvelle pour Louis Bluzat, qui a créé son association "Objectif tour des ports" et qui navigue depuis trois ans : "Pour nous, l'intérêt, c'est qu'on a une place maintenant, c'est vachement mieux car ici, on peut aller vers les îles Anglo-Normandes en quelques heures seulement." Un atout également touristique pour le maire de Barneville-Carteret, David Legouet : "Avec 400 bateaux, on avait déjà du monde qui venait dans les bars, restaurants, hôtels et les magasins d'accastillage, donc à 700 bateaux, on imagine qu'il y aura beaucoup plus de fréquentation." Claudine, habitante à Barneville-Carteret depuis près de 30 ans, le trouve "esthétiquement réussi" et se réjouit des activités nautiques possibles pour les jeunes. Néanmoins, elle émet quelques réserves : "Avec la hausse de l'immobilier, on craint toujours un peu qu'il y ait une flambée des prix des maisons autour du port." Un des projets de la municipalité est aussi la mise en place de classes de mer à partir du printemps 2022 : "Nous ferons venir des scolaires en semaine, pour les initier à la voile ou à l'aviron", se réjouit le maire.