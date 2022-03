Étretat. Covid-19 : une opération vaccination menée sur l'esplanade

Une injection contre la Covid-19 avec l'aiguille creuse en toile de fond : l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie organise une opération de vaccination pendant tout le week-end, à Etretat.

Les sites touristiques visés

À partir de samedi 10 juillet et jusqu'au mercredi 14 juillet, de 10 h 30 à 18 h 30, il sera possible de recevoir une dose de vaccin sur l'esplanade. L'ARS poursuit ainsi sa stratégie dite du "aller-vers" pour encourager touristes et locaux de passage à se faire vacciner. Pour rappel, il est désormais possible de moduler soi-même l'espacement entre les injections de Pfizer et Moderna, entre 21 et 49 jours. Dans la même logique, le vaccinobus sera stationné près du musée de Giverny (Eure) vendredi 9 et dimanche 11 juillet, de 10 h 30 à 17 heures.