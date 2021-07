Calvados. Sophie Gaugain nommée vice-présidente des Républicains

Sophie Gaugain, maire de Dozulé, a annoncée mercredi 7 janvier sa nomination en tant que vice-présidente du parti Les Républicains.

"Merci à Christian Jacob pour sa confiance en me nommant vice-présidente des Républicains. C'est une responsabilité forte à un moment déterminant pour la France et dans la perspective de 2022 . Je serai au rendez-vous de l'engagement, du bon sens et de l'union de la droite", a-t-elle indiqué.

Sophie Gaugain est déjà présidente de la Fédération des Républicains du Calvados et vient d'être fraichement renommée première vice-présidente de la Région Normandie en charge du développement économique.