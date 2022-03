Insolite. Un parc Pokémon temporaire va ouvrir ses portes au Japon

Cet été et pour huit mois, un parc Pokémon va être créé au Japon ! Il s'appellera Pokémon Wonder. Les futurs Sacha et autres Ondine vont pouvoir s'armer de pokéball et capturer des Pokémon en pleine nature ! Ce parc va permettre d'aller plus loin que le concept de Pokémon Go sur smartphone. Les créateurs souhaitent faire renouer les enfants et fans de la franchise avec la nature.

La balade se fera dans une vallée boisée de 4 600 m2 par groupe de six personnes maximum, qui auront 90 minutes pour trouver les pokémons cachés. Les créatures ont été réalisées en matières naturelles et sont bien intégrées dans le paysage. Un livret d'indices permet de s'y retrouver dans ce grand espace.

L'entrée sera comprise entre 60 et 75 euros.