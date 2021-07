Manche. La 5G d'Orange se déploie à Cherbourg

Le réseau 5G d'Orange est ouvert depuis le mardi 6 juillet aux Cherbourgeois, a annoncé Pierre Jacobs, directeur d'Orange Grand Ouest. Le déploiement du réseau se fait au fur et à mesure en Normandie, et pour la première fois dans le département de la Manche. Après la zone industrialo-portuaire du Havre (Seine-Maritime), huit communes de la Métropole de Rouen et quinze communes de Caen la Mer (Calvados), c'est donc au tour de la 4e ville de Normandie d'être dotée de la 5G. Orange défend "des débits jusqu'à quatre fois plus rapides que la 4G [...] Nous avons ajouté des antennes 5G sur sept antennes relais existantes (2G, 3G et 4G) répartis dans Cherbourg-en-Cotentin." Pour l'heure, 80 % de la population est éligible au réseau 5G de l'opérateur et d'autres antennes ouvriront les mois à venir.

5 € supplémentaires par mois

Pour naviguer en 5G, il faut cependant souscrire à un forfait 5G, avoir un téléphone mobile et un réseau compatibles à la 5G. Enfin, comptez en moyenne 5 € supplémentaires par mois par rapport à un abonnement 4G.