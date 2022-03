Covid-19. Le taux d'incidence augmente de 105 % dans le Calvados 

"Le variant Delta est 40 à 60 % plus contagieux que le variant anglais qui était lui-même plus contagieux que le virus d'origine", alerte Benoît Cotrelle, médecin et responsable veille et sécurité sanitaire à l'Agence régionale de santé Normandie (ARS). Du 3 au 7 juillet dernier, le taux d'incidence a augmenté de 105 %. Il est désormais de 34 cas pour 100 000 habitants. Une situation remarquée notamment dans l'agglomération de Caen-la-Mer, la communauté d'agglomération Lisieux Normandie ainsi que la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge. "D'après une analyse poussée, une importante concentration du virus a été remarquée sur ces territoires et particulièrement chez les 18-30 ans", indique Magalie Jacquet, directrice départementale du Calvados pour l'ARS. Selon le diagnostic des différents contacts tracing, le virus serait transmis dans des lieux de brassages tels que des bars, restaurants ou même stades. "C'est une forme du virus qui touche plus de personnes en peu de temps. Il est primordial de se faire vacciner", conclut le spécialiste.