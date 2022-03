Musique. Découvrez "Cambia el paso" le nouveau hit de Jennifer Lopez

Les étés sans Jennifer Lopez sont rares et c'est bien comme ça. La belle américaine vient tout juste de dévoiler un nouveau single intitulé "Cambia el paso", interprété en duo avec le chanteur portoricain Rauw Alejandro. Ce nouveau titre est fidèle à la recette habituelle de Jennifer Lopez avec des teintes pop, reggeaton et dance en bref des teintes très ensoleillé. Jennifer Lopez semble bel et bien lancée dans la course au hit de l'été, elle qui a connu un petit coup de mou récemment suite à sa rupture avec l'ancien joueur de baseball Alex Rodriguez. Tout semble désormais aller mieux puisqu'elle a été photographiée au bras de l'acteur Ben Affleck, les deux tourtereaux sont déjà sortis ensemble par le passé et ont même été fiancés au début des années 2000.