Manche. Des sapeurs-pompiers prêts pour lutter contre les feux de forêt

Chaque été les départements du sud et du sud-ouest redoutent les feux de forêt et feux de maquis qui ravagent parfois des milliers d'hectares. Ces feux nécessitent d'importants moyens matériels et surtout humains.

À chaque période estivale, une colonne ouest de renfort pour les feux de forêt est constituée de sapeurs-pompiers Normands, Bretons et Ligériens.

Dans la Manche une vingtaine de sapeurs-pompiers sont mobilisables dans les six heures pour rejoindre leurs collègues du sud ou du sud-ouest en cas de demande de renforts indique le lieutenant Alann Brocher chef du centre de secours de Carentan et conseiller technique en feux de forêt.

Ces personnels mobilisables reçoivent tous une formation spécifique avec des exercices réguliers pour conserver les acquis.

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus à plusieurs reprises en 2019 et 2020 dans l'Aude et le Gard ainsi que dans l'Eure.