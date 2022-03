Calvados. Covid-19 : le taux d'incidence augmente en flèche

Si le taux d'incidence de la Covid-19 a augmenté dans toute la région, la hausse est particulièrement conséquente dans le Calvados, où il atteint, au mardi 6 juillet, 34,4 cas pour 100 000 habitants (+ 105,2%). D'après l'Agence régionale de santé, cette hausse est due au variant Delta : "Aujourd'hui, 74 % des tests criblés dans le Calvados présentent la mutation L452R (portée notamment par le variant Delta), soit le double par rapport à la semaine passée (34,5 %)." Dans le département, des opérations de dépistage et de vaccination sont renforcées. "Les moins de 30 ans étant plus particulièrement touchés dans le Calvados, des actions sont notamment déployées sur Caen la Mer". En plus des centres de vaccination existants, des opérations de vaccination sans rendez-vous sont mises en place, avec des dates programmées à Pont-L'Evêque les jeudi 8 et vendredi 9 juillet et à Argences les jeudi 15 et vendredi 16 juillet, et la participation à des événements le mercredi 14 juillet à Honfleur (quai Sainte-Catherine et Village des marques) et à Caen (place Saint-Sauveur et quai Vendeuvre).

Enfin, des centres de vaccination éphémères vont être mis en place dans les centres commerciaux, comme au Carrefour de Mondeville, tous les samedis du mois de juillet de 10 heures à 20 heures.