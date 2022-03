Cherbourg-en-Cotentin. Le Café du Port recherche trois serveurs

Certains professionnels de l'hôtellerie et de la restauration peinent à trouver de la main-d'œuvre pour l'été. C'est le cas de Sandrine Poulain, gérante de la brasserie le Café du Port à Cherbourg, qui ouvre 7j/7. Pendant la saison estivale, elle embauche seize salariés, contre huit le reste de l'année. Mais de moins en moins de candidats frappent à sa porte. "On n'a pas de problème de personnel en cuisine, mais en service, c'est assez compliqué parce qu'on n'a que des profils étudiants ou novices. Il nous en manque encore trois", explique-t-elle. Les candidatures se raréfient aussi à l'hôtel de la Renaissance : "Nous sommes trois toute l'année et nous n'avons eu qu'une seule candidature pour remplacer notre femme de chambre qui part en congé", constate Cécile Bonnin, gérante des lieux. Pour Sandrine Poulain, les fermetures successives liées au confinement n'ont pas aidé : "Ça a isolé beaucoup de monde, qui doit maintenant se réhabituer à des horaires de travail difficiles…" D'autres établissements n'ont pas rencontré de difficulté, puisqu'ils fonctionnent avec le même nombre de personnel, été comme hiver. C'est le cas du restaurant Le Vauban, ou bien du bar L'Eldorado.

