Un dramatique accident est survenu dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet sur l'axe entre Coutances et Saint-Lô. Vers 3 h 30 du matin, sur la RD 972 à Cametours, un homme a perdu tout seul le contrôle de son véhicule. Dix sapeurs-pompiers des centres de secours de Marigny, Canisy et Coutances ont été immédiatement mobilisés sur place et ont procédé au balisage de la voie.

Malgré la désincarcération et la prise en charge de la victime, l'automobiliste de 23 ans n'a pas survécu au choc.