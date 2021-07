Rouen. Forum Modulo : découvrir la vie universitaire en avant-première

Les vacances ont officiellement débuté, mais les portes de l'université de Rouen n'ont pas fermé pour autant. Le traditionnel forum Modulo, qui se tient du lundi 5 au vendredi 9 juillet, offre la possibilité aux futurs étudiants de prendre leurs marques sur les campus de Pasteur et de Mont-Saint-Aignan.

Originaire de Cherbourg (Manche) et inscrite au DUT Carrières juridiques, Mathilde Donnars a saisi l'opportunité de découvrir le lieu qui l'accueillera en septembre : "Ça me rassure d'avoir pu visiter l'IUT, comme ça, lorsque la rentrée va arriver, je ne serai pas perdue." Elle apprécie particulièrement le format des visites : "Ça fait plaisir que ce soient des étudiants qui nous aident, ils ont un certain recul sur la vie étudiante."

Future étudiante en première année de Licence de Droit, Camille Monteiro est également ravie de pouvoir échanger avec les étudiants : "Je pense leur demander de l'aide, notamment pour faire des stages ou poser des questions sur l'insertion professionnelle."

Des conférences en ligne

Kevin Da Silva n'a justement pas hésité à se porter volontaire pour faire visiter le campus qu'il a fréquenté tout au long de sa Licence AES (Administration, économique et sociale) : "Je n'ai pas bénéficié de cette visite lorsque je suis arrivé à l'université, explique-t-il, et j'ai voulu permettre aux nouveaux universitaires d'appréhender cette rentrée de manière plus sereine."



Crise sanitaire oblige, cette année, le forum Modulo s'est tenu au format hybride, comme l'explique Gwenaëlle Dollé, directrice des Enseignements et du suivi des parcours étudiants : "En parallèle des visites, nous avons organisé des conférences en ligne qui ne portent pas sur le champ pédagogique, mais sur la préparation d'études. Elles permettent de présenter les partenaires de l'université et traitent par exemple des questions sur le logement, les transports, la santé, tout ce qui se rapporte à l'acquisition de l'autonomie étudiante."

En plus d'une visite des locaux, l'université de Rouen met à disposition un "kit de rentrée", disponible sur le site de Modulo, qui vise à accompagner les futurs étudiants dans leurs démarches administratives.