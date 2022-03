Calvados. Des renforts saisonniers de sécurité intérieure pour l'été

"Conformément aux instructions de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, des renforts sont déployés dans les départements qui bénéficient d'une forte attractivité touristique", annonce la préfecture du Calvados ce mardi 6 juillet.

Une décision prise en raison de la crise sanitaire, mais également pour le contrôle "des forts flux de population et les événements liés à la reprise progressive de la vie sociale, qui rythment les mois de juillet et d'août, imposant une forte implication de la police et de la gendarmerie". Au total, 99 policiers et 70 militaires de la gendarmerie supplémentaires sont mobilisés pour cette saison estivale 2021. Des renforts qui viennent compléter ceux déjà en place dans le département.