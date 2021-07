Grumesnil. La ferme Gröning accueille des animaux de l'époque viking

La Ferme Gröning à Grumesnil accueille chaque année groupes scolaires et centre de loisirs dans un lieu mêlant découverte et histoire. Outre son orientation Ferme pédagogique, Frédéric Hanocque a aussi développé un site d'archéologie expérimentale.

Ainsi, le public peut remonter le temps et découvrir les modes de vies et de cultures des Vikings. Bâtiments, matériel mais aussi animaux avec différentes races de bovins, chevaux, moutons, chats et chiens scandinaves. Si ces espèces ne sont pas exactement celles de l'époque, les modes de vie ayant changé, elles présentent des très grandes similitudes avec leur ancienne forme.

À l'occasion de l'opération Été à la Ferme, la ferme Gröning ouvre ses portes pour un voyage dans le temps unique.

Accessible pour tous les âges, la visite se fait librement et vous permettra de rencontrer un historien pour en savoir plus sur la vie de nos ancêtres Vikings. L'entrée est à 6 €. Il est possible de réserver un créneau sur la page Facebook de la Ferme Gröning.

Visites possibles : samedi 10 et dimanche 11 juillet, samedi 14 et dimanche 15 août, samedi 28 et dimanche 29 août, de 14 heures à 18 heures.