Calvados. Les Equidays reviennent en octobre : découvrez le programme

Les Equidays auront lieu lors des vacances scolaires d'automne du samedi 23 au jeudi 28 octobre. Pendant six jours, le cheval sera mis à l'honneur dans le Calvados à travers une centaine de manifestations tout public. Courses, concours, spectacles, randonnées, portes ouvertes de centres équestres, visites de haras et d'hippodromes, balades et baptêmes, expositions... De nombreuses animations sont proposées. De plus "le village itinérant proposera, au cœur des villes, de nombreuses activités gratuites, des spectacles équestres, ainsi qu'une grande parade. Pour cette édition 2021, après Caen, Bayeux, Vire, Falaise et Lisieux, la Ville de Deauville intègre les Equidays", détaille le Département. La programmation complète est à retrouver sur equidays.fr.