France-Monde. Contre une 4e vague : relancer vite la vaccination

Le variant Delta fait repartir à la hausse les hospitalisations. Les médecins accusent la détente sanitaire de juin de “fabriquer des usines à contagion”. Le gouvernement parlait de beaux jours et de libération de la vie quotidienne ; depuis le 4 juillet, le ministre OIivier Véran sonne de nouveau l'alarme : “Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente… L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin juillet… C'est une course contre la montre qui se joue dans notre pays.” Une course à la vaccination : son développement satisfaisant ayant été coupé net en juin par l'annonce d'un grand retour aux libertés, la contamination redémarre et le ministre constate le danger. D'où maintenant ses appels à relancer la vaccination et les mesures sanitaires, seul moyen d'éviter une quatrième vague. Comment inciter les indifférents à se faire vacciner ? Pistes suggérées par les médecins : réserver beaucoup d'activités aux porteurs du passe sanitaire. Et cesser de rembourser les tests PCR de confort, que des gens multiplient pour esquiver le vaccin.