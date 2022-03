[Photos]. 400 animaux à découvrir à Montaigu-la-Brisette

Après six mois de fermeture, le parc animalier de Montaigu-la-Brisette a rouvert au public le 19 mai, pour le plus grand plaisir des visiteurs. "C'est un parc très agréable, le cadre est superbe", explique Stéphanie, qui venait ce lundi 5 juillet pour la première fois, accompagnée de ses trois enfants âgés de 6 mois, 3 et 5 ans. "La plus petite n'a même pas fait la sieste, elle regardait partout", poursuit-elle. Résultat, la mère de famille a acheté un pass annuel. Entre les perroquets, les loups, les cochons du Vietnam, les buffles d'eau, daims, wallabys, dromadaires, babouins et les stars du parc, les lémuriens, vous aurez jusqu'à 400 animaux à découvrir.

"Les animaux sont ravis de retrouver des visiteurs, ils viennent tous au bord, ça bouge de partout", raconte Nicolas Descourcières, qui a créé ce lieu en 1983. La coupure a été historique : "C'est la première fois qu'on a été fermés pendant si longtemps." Chaque année, entre 40 000 et 50 000 visiteurs parcourent ces 20 hectares verdoyants. "On essaie de garder l'esprit premier du lieu, c'est-à-dire que les gens aient du contact avec les animaux", poursuit ce passionné. En 2022, la famille s'agrandira de loriquets (petits oiseaux multicolores) et de chameaux.

Pratique. En été : tous les jours de 11 heures à 18 h 30.