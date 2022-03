Orne. Pour le 14 juillet, beaucoup de communes renouent avec feux d'artifice et animations

Très attendues dans un contexte sanitaire assoupli, les festivités du 14 juillet pourraient s'apparenter à un retour à la vie normale. Les communes ont dû attendre de connaître les ultimes consignes concernant les restrictions sanitaires et les jauges autorisées. Finalement, beaucoup proposeront de renouer avec la tradition des feux d'artifice pour la fête nationale.

Mardi 13 juillet

Alençon : 21 h, défilé des nations entre Providence et place Foch dans le cadre du festival Folklores du monde. 23 h, feu d'artifice puis bal populaire place Masson et DJ sur l'esplanade de la halle aux Toiles. Le lendemain à 11 h, défilé militaire entre monument Leclerc et place Foch.

Flers : 23 h, le Magicien des Couleurs enveloppera le château de mille feux et de musique lors d'un spectacle pyrotechnique.

L'Aigle : à partir de 21 h 30, distribution de lampions place Boislandry, animation musicale avec percussionnistes. 22 h 30 : retraite aux lampions vers le Gru. 23 h : spectacle pyrotechnique tiré depuis le site du Gru, visible depuis l'avenue Comtesse de Ségur qui sera barrée à la circulation. Après ce spectacle pyrotechnique, l'Orchestre Ortet entamera un registre 100 % festif.

Gacé : 20 h, concert avec Willy et les Conquérants. 22 h 30, retraite aux flambeaux, puis feu d'artifice au stade de foot. Le lendemain, vide-greniers dans le centre-ville.

Briouze : le festival Art-Sonic se joint à la fête en organisant un "Kid Sonic" à 18 heures : concert gratuit des NORKitos et animations pour les enfants de 3 à 12 ans et leurs familles avec restauration sur place. 21 h 30, retraite aux flambeaux. 23 h 15 : feu d'artifice et DJ set.

Autres feux d'artifice : à La Ferté-Macé, à l'hippodrome de Mortagne-au-Perche, rue de la Seigneurerie à Longny-les-Villages, au stade municipal à Vimoutiers, au château de Domfront (suivi mercredi de la traditionnelle braderie).

Mercredi 14 juillet

Bagnoles-de-l'Orne : dès 10 h, journée d'animation avec ateliers cirque. 14 h, courses hippiques. A partir de 15 h, animations de rues. 23 h, spectacle pyrotechnique sur le lac.

Sées : dès 9 h, braderie/vide-greniers. 22 h 15 : spectacle musical "Macadam manivelle". 23 h, feu d'artifice au stade municipal. Puis bal du 14 juillet, place des Halles.

Argentan : pas de feu d'artifice cette année, mais le début du festival Les Arts J'Entends, avec 12 compagnies de spectacles de rue. Clôture le 17 juillet à 22 h, place Saint-Germain, avec un spectacle de feu.