Musique. Valentin, un amoureux des mots et des années 80

À une époque où les voix autotunées sont légion, certaines voix et certaines chansons nous marquent plus que d'autres. C'est le cas de Valentin, dont le timbre de voix très particulier ne vous laissera pas indifférent. Âgé de 23 ans, le jeune artiste s'est entouré de pointures de la chanson française pour composer son premier album, sur lequel il a travaillé trois ans durant. S'entourer d'artistes plus âgés que lui a été un véritable choix de la part de Valentin, notamment pour retranscrire du mieux possible une époque, importante à ses yeux, les années 80.

Son premier single Le courage du chagrin est un hymne plein d'espoir à écouter sans modération, dans lequel Valentin fait état de toute sa palette vocale.