[Vidéo] Près de Goderville. Discorde autour de fermetures d'écoles

Quelle place pour les écoles à la campagne ? La solution des regroupements scolaires semble diviser de plus en plus. 55 d'entre eux sont en discussion avec l'académie de Seine-Maritime pour envisager des fermetures d'écoles et/ou des regroupements dans des pôles. Même si la décision finale revient au maire, l'académie incite les élus à faire la chasse aux instituteurs isolés (un instituteur dans une seule école) et à regrouper l'ensemble des classes dans un seul établissement.

Près de Goderville, le regroupement (SIRES) d'Auberville-la-Renault, Mentheville, Annouville-Vilmesnil et Grainville-Ymauville est au cœur d'une polémique. 149 élèves sont accueillis au sein de quatre établissements (trois classes à Auberville-la-Renault, deux classes à Annouville-Vilmesnil, une classe à Mentheville et une classe à Grainville-Ymauville). En février dernier, Serge Girard, le maire de Grainville-Ymauville, a fait savoir sa volonté de quitter le regroupement pour rejoindre l'école de Bretteville-du-Grand-Caux. Nadine Morisse, maire d'Annouville-Vilmesnil, et Franck Rémond, maire de Mentheville, y ont vu l'opportunité de dissoudre le SIRES pour intégrer Bretteville-du-Grand-Caux ou Goderville. Michel Lemesle, le maire d'Auberville-la-Renault, s'y oppose.

Serge Girard rappelle qu'il n'a pas demandé la dissolution du regroupement. Il souhaite juste le quitter. "Grainville-Ymauville est éloigné des trois autres communes. Pour rejoindre l'école d'Auberville-la-Renault, la cantine ou la garderie, les enfants doivent faire entre 30 et 40 minutes de car matin et soir. Le SIRES ne répond plus à l'attente des parents d'élèves. Ils travaillent pour la plupart sur Le Havre et il est plus simple pour eux de s'arrêter à Bretteville ou Goderville. À Bretteville-du-Grand-Caux, tous les niveaux sont rassemblés dans une seule école, sans parler des activités périscolaires qui sont inexistantes au SIRES."

Depuis les tractations pour la dissolution, la résistance des parents d'élèves et du conseil municipal d'Auberville-la-Renault s'est organisée. Une page Facebook a vu le jour et une pétition a rassemblé près de 530 signatures. Une manifestation était organisée dimanche 4 juillet, sur la place de la mairie d'Auberville. Une centaine d'habitants et une cinquantaine d'enfants étaient présents.

Les opposants à la dissolution mettent en avant une certaine idée de la ruralité. "Nous voulons sauver notre école qui est toute neuve. Elle a moins de 10 ans. On veut mettre toutes les écoles des communes en gros pôle scolaire. On ne devrait pas. C'est perdre la vie communale. Nos écoles font vivre nos villages", explique Michel Lemesle. Le maire d'Auberville-la-Renault comprend la volonté de Grainville-Ymauville de quitter le regroupement. Il propose aux deux autres communes de regrouper l'ensemble des classes sur Auberville et Mentheville.

La situation est pour l'heure bloquée. Les conseils municipaux de Grainville-Ymauville, Mentheville et Annouville-Vilmesnil ont voté en faveur de la dissolution alors que le conseil municipal d'Auberville-la-Renault a voté à l'unanimité contre, ce qui bloque la procédure. Les discussions entre maires vont se poursuivre.

Nadine Morisse et Franck Rémond n'ont pas encore souhaité nous donner leur version du dossier.