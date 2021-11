Da Silva : "J’aime venir jouer ici"

Da Silva enflammera le Hangar 106 de Rouen, jeudi 29 mars à 20h, où il sera en concert.

Quels titres chanterez-vous lors de votre concert rouennais? Etes-vous accompagné sur scène ?

“Oui, car si je préfère être seul pour composer mes titres, devant le public, sur scène, j’ai besoin d’être entouré d’un vrai groupe. Les musiciens viennent de différents horizons. J’ai mélangé les genres et c’est ce qui fait la richesse de ce groupe. Sur scène, ça marche, je ne me suis jamais senti aussi bien. Sûrement aussi parce que j’ai trouvé l’équilibre entre les moments d’intimité avec le public et ceux, explosifs, où tout le monde peut se lâcher.”

Ce n’est pas la première fois que vous venez à Rouen ?

“J’aime venir jouer ici, c’est pour ça que j’y suis venu souvent. Le public est chouette et très réceptif.”