Le Havre. Piscines municipales à 1 € et activités gratuites : on se bouge, cet été !

Un euro seulement pour goûter aux joies de la natation ! Pendant l'été, du lundi 5 juillet au vendredi 27 août, l'entrée des piscines municipales du Havre est réduite pour tous, peu importe l'âge. Une opération dans le cadre d'Un été en Forme, valable à la piscine de Caucriauville et celle du cours de la République (toutes deux fermées du 1er au 29 août et le 14 juillet), ainsi qu'à la piscine Édouard-Thomas et celle de la Mare-Rouge (toutes deux fermées du 5 au 31 juillet et le 15 août).

Dans le cadre d'Un été en Forme, la municipalité du Havre propose aussi une cinquantaine d'activités physiques et sportives gratuites, pour tous les âges (dès 6 ans, ados, adultes, séniors), avec plus de 1 500 créneaux : paddle, longe côte, tir à l'arc, golf, kayak, danse urbaine, jeux de raquette, etc.

Pratique. Pour les activités, inscriptions gratuites sur lehavreenforme.fr ou sur place à la cabane Un Été en Forme de la plage, aux Bains Maritimes, à la forêt de Montgeon et au niveau de la base nautique du bassin du Commerce.