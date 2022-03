[Vidéo]. Un nouveau site pour La Ferté Couture et bientôt 50 créations d'emploi

Le groupe Grandis compte douze ateliers en France, dont six en Normandie, à Saint-Pair-sur-Mer, Sartilly et Condé-sur-Vire (Manche), Bourguébus (Calvados), la Ferté-Macé (Orne). il compte 800 collaborateurs depuis sa naissance, en 1993, à Granville (Manche).

Ce groupe a repris La Ferté-Couture en 2013 à La Ferté-Macé. L'entreprise qui se revendique artisanale fabrique des vêtements féminins de luxe pour Chanel, pour LVMH. Face à la concurrence internationale, "le luxe est le seul marché sur lequel on peut s'illustrer en France", explique son PDG Daniel Juvin. "C'est un marché qui a plein d'avenir en France." Alors que son activité se développe, le site fertois doit rapidement passer de 70 à 120 salariées, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de place, alors que ses locaux actuels et vétustes auraient coûté cher à réhabiliter.

Mais un heureux hasard s'est présenté avenue du Président-Coty, dans le centre-ville de La Ferté-Macé, où un ancien magasin Prisunic, devenu E.Leclerc, puis Bricomarché, était à l'état de friche depuis 2008. Flers'Agglo, aidée financièrement pour moitié par l'État, vient d'achever la restauration de ce site qui est entouré d'un parking, pour 1,5 million d'euros. Les aménagements intérieurs seront assurés par La Ferté-Couture, qui en devient le locataire. Avant la fin de cette année 2021, l'entreprise va y installer ses ateliers et ses bureaux, sur 3 256 m2. "Les couturières vont y travailler dans de bien meilleures conditions", affirme Daniel Juvin, le PDG de Grandis, qui prône "l'intelligence de la main". Ce nouveau site va permettre d'offrir un outil de travail plus confortable, de recruter pour soutenir la croissance de l'activité et d'y former de nouvelles couturières. Le PDG, qui veut garder un inimitable savoir-faire, il regrette l'époque des délocalisations vers les pays à bas coût mais aussi l'abandon de la formation des couturières en France. Dans le cadre du plan post-Covid France Relance, l'État pourrait participer au financement de la formation des nouvelles recrues, en interne dans l'entreprise.

Le PDG de Grandis Daniel Juvin, la sous-préfète d'Argentan Christine Royer et le président de Flers'Agglo Yves Goasdoué.

La disparition de cette vilaine friche offrira aussi un autre visage à l'entrée de ville de La Ferté-Macé, avec les diverses et disgracieuses extensions du bâtiment qui ont été rasées et ses façades qui ont été habillées d'un bardage en terre cuite. Ses abords vont être revégétalisés. "Même si la situation est juridiquement compliquée et politiquement bloquée entre la Ville de la Ferté et Flers'Agglo, ce n'est pas grave, nous continuons à y travailler", a souligné le président de l'agglo Yves Goasdoué, lors de cette réception de chantier.