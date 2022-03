Bonne table à Rouen. Au Bistrot d'Arthur, choix rime avec fraîcheur

L'adresse est bien connue des Rouennais, dans la rue Cauchoise. Le Bistrot d'Arthur, implanté depuis plus de 25 ans, a pourtant récemment changé de propriétaire en 2019. La décoration a également bénéficié d'un coup de neuf. "On veut montrer que ça a changé et pas forcément travailler dans les chaussons des autres", explique le gérant, Geoffroy Bourdeu. Pas question non plus de réinventer la roue. Le côté traditionnel est resté avec les poutres apparentes, rehaussées désormais par les chaises et les tables plus modernes. À la carte, même principe : beaucoup de choix, ce qui n'empêche pas de travailler avec des produits frais. Une option rendue possible par les six personnes qui travaillent en cuisine et le volume dans ce grand restaurant qui fait jusqu'à 220 couverts un samedi soir.

Cuisine bistrot généreuse

En cuisine, Frédéric Boulle, l'ancien second, est désormais aux manettes et revendique une cuisine de bistrot qui privilégie les produits normands faits maison, les plats de viande traditionnels et quelques incontournables, comme le foie de veau, "difficile à trouver sur Rouen". Pour le déjeuner, je choisis le menu bistrot, qui laisse le choix entre pas moins de six entrées et huit plats. Je penche pour une classique, maîtrisée et copieuse salade de gésiers et de lardons fumés avant de m'attaquer à un dos de saumon grillé accompagné de ses tagliatelles. Les portions sont généreuses, les cuissons maîtrisées et la sauce béarnaise vient très bien rehausser un plat simple mais parfaitement satisfaisant. Le service est efficace et la note reste contenue à 14,50 euros. Si vous vous sentez toutefois plus gourmands, les menus terroir (17,50 €) ou même gourmet (33,90 €) vous donnent accès à l'entrecôte, aux noix de Saint-Jacques, au magret de canard ou à la côte de veau. Adresse traditionnelle à recommander.

Pratique. Ouvert 7j/7 sauf le dimanche soir. 27 rue Cauchoise à Rouen. tel : 02 35 15 51 14