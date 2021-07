Près du Havre. Une canalisation d'eaux usées cède et menace la Lézarde

Une première avarie a été constatée vendredi 2 juillet dans l'après-midi sur la canalisation principale du réseau collectant les eaux usées de Montivilliers et des communes en amont. Après plusieurs opérations infructueuses, notamment de débouchage, "la rupture de cette canalisation a gros débit a été constatée", explique la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. L'opérateur Veolia a mis en place un dispositif de pompage en amont et une dérivation de la zone de canalisation endommagée pour éviter toute pollution, ce qui a entraîné des travaux de voirie et la fermeture du rond-point de la Belle-Étoile de Montivilliers. Malgré tout, "des débordements ponctuels ont été constatés dans des fossés, à proximité de la Lézarde", indique la préfecture.

Les services de l'État ont été mobilisés pour le suivi de cet événement. Leur analyse démontre "la possibilité d'une pollution des eaux de la Lézarde par les eaux usées, dès le niveau de Montivilliers et jusqu'à la jonction avec la Seine". L'eau potable n'est pas concernée.

Pas de pêche dans la Lézarde

Le préfet a décidé par précaution d'interdire, à Montivilliers et Harfleur, la pêche et le ramassage de poissons dans les cours d'eau de la Lézarde ainsi que l'accès à ses berges. L'utilisation de son eau, pour des usages domestiques ou l'abreuvement du bétail, est aussi interdite jusqu'au lundi 5 juillet inclus. Des prélèvements sont réalisés en amont et en aval de la zone de débordements pour évaluer la pollution du milieu.

Par ailleurs, de nouveaux moyens de pompage ont été mis en place et aucun nouveau débordement n'a été constaté depuis samedi 3 juillet à 23h30.