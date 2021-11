Aurélie Miet fait vibrer la lumière

Face à ceux qui pensent qu’un vitrail doit forcément prendre place dans une église, Aurélie Miet-Deguillaume n’est pas à court d’arguments : “C’est d’abord un objet décoratif qui a le mérite d’apporter de la couleur.” La couleur ! C’est précisément ce qui l’a séduite en premier lieu dans ce métier de vitrailliste. Faire vibrer la lumière, à partir de motifs qui au fil de la journée se chargent d’une infinité de nuances. Après des études aux Beaux-Arts de Lyon, Aurélie Miet-Deguillaume découvre la technique des vitraux à l’occasion d’un stage et se sent naître une vocation. Formée à l’école Olivier de Serres à Paris, elle monte très vite son propre atelier qu’elle baptise “Images et Atmosphères” et depuis deux ans s’est installée à Rouen.

Style pimpant

“Je travaille principalement pour des particuliers et uniquement dans la création”, précise-t-elle. A la demande, elle apporte ainsi ses conseils, de la conception à la réalisation définitive. “On peut remplacer une fenêtre, habiller une baie vitrée grâce à la technique du vitrail collé. Il m’arrive aussi de travailler pour des commerces”, explique la jeune artistequi a développé un style plutôt pimpant collant bien à son tempérament, avec une prédilection pour les motifs floraux. “Les gens ne pensent pas spontanément à poser un vitrail chez eux”, regrette-t-elle. “Pourtant, c’est une façon originale de personnaliser un intérieur, qu’il soit ancien ou contemporain d’ailleurs. Il y a dans le vitrail un côté très vivant. Selon l’heure du jour et la course du soleil, les reflets ne sont jamais les mêmes” s’enflamme la vitrailliste qui ajoute : “En plus, la lumière est idéale en Normandie !” Il serait dommage de ne pas en profiter...

Ariane Duclert

Pratique. www.images-atmospheres.fr