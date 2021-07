Orne. Inondations : l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour 17 communes

A la suite des inondations et coulées de boue intervenues dans l'Orne du dimanche 20 au mardi 22 juin derniers, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour 17 communes. Par arrêté du mercredi 30 juin paru au journal officiel du vendredi 2 juillet, l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur Avernes-Saint-Gourgon, Canapville, Les Champeaux, Crouttes, Échauffour, La Ferté-en-Ouche, Gacé, Mardilly, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, Saint-Evroult-de-Montfort, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, Saint-Germain-d'Aunay, Le Sap-André, Sap-en-Auge, Touquettes, La Trinité-des-Laitiers et Vimoutiers. Les assurés doivent déclarer à leurs assureurs tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie catastrophe naturelle, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté qui constata l'état de catastrophe naturelle. Françoise Tahéri, préfète de l'Orne, s'est félicitée "de voir cette reconnaissance intervenir aussi rapidement et ainsi permettre une indemnisation rapide des personnes sinistrées".