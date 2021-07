Seine-Maritime. "Nos clients pourront retrouver la vie d'avant, la fête d'avant et ça, pour nous, c'est important"

Pascal Duval est à la tête de L'Excalibur à Grémonville, la plus grande boîte de nuit de Seine-Maritime.

Il est l'un des rares établissements de nuit à rouvrir ses portes dès le vendredi 9 juillet comme le permet désormais la situation sanitaire. De nombreuses boîtes de nuit attendent plutôt la fin août ou début septembre pour accueillir les clients.

Comment s'annonce l'arrivée des clients à compter de la réouverture le 9 juillet

"Nous appréhendions un peu car on s'était dit que le pass sanitaire ferait peut-être fuir nos clients mais on est plutôt agréablement surpris dans le sens où nos clients n'ont qu'une envie, celle de refaire la fête. Le pass sanitaire est contrôlé à l'entrée mais c'est la seule contrainte. Une fois la porte passée, nos clients pourront retrouver la vie d'avant, la fête d'avant et ça pour nous c'est important. La seule autre contrainte qui est imposée, c'est la limite de jauge. Sur les 1 800 personnes que nous pouvons accueillir normalement, on passe sur 75 % de cette capacité donc environ 1 200."

Quelles dispositions sont prises avant l'entrée des clients dans l'établissement ?

"Pour ceux qui n'ont pas validé leur pass sanitaire, nous mettons en place deux barnums devant l'établissement avec huit personnes formées afin de pratiquer des tests antigéniques. Tout cela sera entièrement gratuit pour les clients. En effet, les jeunes n'ont pas été les premiers à être vaccinés donc ils sont assez peu nombreux mais il ne faut pas oublier qu'une personne guérie de la Covid-19 bénéficie aussi du pass sanitaire."

Comment s'est passé le retour

et le recrutement du personnel ?

"Nous avons une partie de notre personnel qui a décidé, par la force des choses, de changer de voie ou de trouver un emploi avec moins de risques de se retrouver au chômage partiel. Ça a été un peu compliqué mais nous avons réussi à boucler les équipes. Il nous manque encore une serveuse ou un serveur et tout sera au top."