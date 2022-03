Ouistreham. Riva Auto Retro Estival vous invite à son salon automobile !

Et si la machine à remonter dans le temps existait réellement et avait quatre roues ? L'association Riva Auto Retro Estival souhaite vous en donner un aperçu ce week-end à Ouistreham, en vous faisant découvrir des véhicules d'hier et d'aujourd'hui. Une dizaine de constructeurs seront présents les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet. Plusieurs voitures anciennes seront aussi exposées. Différentes animations seront aussi proposées et plein de cadeaux seront à remporter !

