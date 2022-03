Calvados. Ancien conseiller départemental et maire, Paul Chandelier est mort

En marge de la session d'installation des conseillers départementaux jeudi 1er juillet, il a été annoncé que Paul Chandelier, ancien maire de Thury-Harcourt et vice-président du Conseil départemental en charge du tourisme est mort. "Cette nouvelle nous attriste tant il était chez lui et apprécié de tous dans notre maison du département. Il partageait tôt le matin des moments de vie et de convivialité. Paul aimait la vie. C'était la voix de la Suisse Normande. Si le département était sa maison, la Suisse Normande était son jardin. Paul était un infatigable travailleur des territoire", a déclaré Jean-Léonce Dupont, qui vient d'être réélu président du Conseil départemental du Calvados.

Paul Chandelier était maire de la commune depuis 2001. En 2020, il ne s'était pas représenté.

Le septuagénaire s'était présenté pour les élections départementales de juin, en tant que suppléant du binôme Sylvie Jacq / Bruno François, sur le canton du Hom.