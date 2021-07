Manche. Malgré la Covid-19, les donneurs de sang se sont déplacés en 2020

Depuis le début de la crise sanitaire, les établissements recueillant des dons du sang proposent des créneaux sur rendez-vous. "Le problème est qu'on touche moins de gens qui voudraient venir spontanément, on peine à reconquérir de nouveaux donneurs", explique Jacques Cottebrune, président de l'association pour le don du sang bénévole du Nord-Cotentin. Malgré tout, 27 934 donneurs manchois se sont déplacés, dont 12 000 dans le Nord-Cotentin en 2020. "La Manche est le seul département normand à avoir augmenté légèrement ses stocks en 2020 par rapport à 2019. C'est grâce à nos actions de promotion et à la fidélité des donneurs", poursuit-il. Pour autant, à cause des restrictions, les entreprises et lycéens manquent à l'appel.

Actuellement, une cinquantaine de bénévoles sont mobilisés dans le Cotentin, mais peu de nouveaux arrivent. Le président de l'association a lancé un appel mardi 29 juin. Pour être volontaire, c'est ici.