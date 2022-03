Votre horoscope signe par signe du mercredi 7 juillet

BELIER

Que vous soyez au bureau, sur les chantiers ou que travailliez de chez vous, la journée se passera à merveille.

TAUREAU

Maîtrisez votre esprit taquin et tenez compte de la susceptibilité des personnes de votre entourage.

GEMEAUX

Vous ne risquerez pas grand-chose si vous avez la sagesse et la patience de remettre votre plus ambitieux projet à plus tard.

CANCER

Il semblerait que vous soyez plus émotif que d'habitude, ou que vous réagissiez souvent de façon excessive, aux événements qui se produiront.

LION

Côté travail, Les événements semblent évoluer dans un sens qui vous sera favorable. Ce ne sera donc pas le moment de baisser les bras.

VIERGE

Amis Vierge, attention aux dépenses inutiles, vous risquerez d'être surpris en recevant vos prochaines factures.

BALANCE

Votre vie de couple risque d'être bousculée ! Les événements n'auront rien de méchant, et pourtant vous aurez tendance à tout dramatiser.

SCORPION

Quelques mécontentements viendront assombrir votre humeur. Plusieurs projets que vous attendiez pourraient être décommandés à la dernière minute.

SAGITTAIRE

Alors que vous êtes toujours prêt à rendre service aux autres, vous n'osez pas formuler une demande d'aide auprès de vos proches !

CAPRICORNE

L'heure est venue de prendre soin de vous et de vous accorder une petite parenthèse afin de permettre à votre corps de recharger ses batteries.

VERSEAU

Cette journée s'annonce idéale pour essayer de vous accorder une petite pause dans votre emploi du temps beaucoup trop chargé en ce moment.

POISSONS

Votre belle-famille pourrait causer quelques petites mésententes au sein de votre couple.