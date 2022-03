Le saumon d'élevage débarque sur le plancher des vaches

France-Monde. La rivière la plus proche est à 300 mètres, et pourtant, des centaines de milliers de saumons nagent ici à contrecourant: les fermes aquacoles débarquent sur le plancher des vaches, une façon de rapprocher les élevages des assiettes et de verdir une industrie critiquée.