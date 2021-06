Notre-Dame-de-Gravenchon. Exercice de sécurité civile : la population invitée à participer

Un exercice de sécurité civile de grande ampleur se déroule jeudi 1er juillet à Notre-Dame-de-Gravenchon. Organisé conjointement par la préfecture de la Seine-Maritime et Caux Seine Agglo, il a pour but de tester les dispositifs d'alerte et de gestion de crise en cas d'accident industriel. Le scénario portera sur un incident technique au sein de la raffinerie ExxonMobil, qui conduira l'entreprise à déclencher son Plan d'Opération Interne (POI) et le préfet à activer le Plan Particulier d'Intervention (PPI) de la zone de Port-Jérôme.

Écouter la radio

Lors du déclenchement des sirènes d'alerte, dans la matinée, la population sera invitée à participer. Des radios locales, dont Tendance Ouest, diffuseront des messages d'alerte fictifs établissant les consignes à suivre. Les habitants seront invités à se mettre à l'abri, là où ils se trouvent : à la maison, au travail, dans le commerce ou le bâtiment le public le plus proche. Cette mise à l'abri n'excèdera pas une heure.

Les écoles aussi jouent le jeu et déclencheront leur plan particulier de mise en sûreté (PPMS). Comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'un réel accident, il est demandé aux parents de ne pas aller chercher leurs enfants : les établissements scolaires les prennent en charge.

Des routes fermées

Pendant la durée de mise à l'abri, la circulation risque d'être perturbée sur Port-Jérôme-sur-Seine et les communes limitrophes. Le bac de Quillebeuf sera suspendu et des services publics comme la déchetterie, le conservatoire ou encore le centre aquatique de Notre-Dame-de-Gravenchon seront fermés.

Le périmètre du plan particulier d'intervention de Port Jérôme concerne neuf communes, mais seule la commune déléguée de Notre-Dame-de-Gravenchon sera concernée par la fermeture des routes, pendant moins d'une heure.

Le détail des impacts est à retrouver sur le site de Caux Seine Agglo.