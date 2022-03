Société. Augmentation du gaz, concerts debout... ce qui change au 1er juillet

• Hausse de 10 % du prix du gaz : à compter du jeudi 1er juillet, le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz naturel, vendu par Engie, va augmenter de 9,96 % HT. Cette forte hausse du TRV est due à l'augmentation des cours mondiaux. Durant la pandémie, les confinements successifs ont en effet amené à une plus forte consommation de gaz de la part des ménages. L'autre gros facteur est la hausse du coût des certificats d'économie d'énergie (CEE), un dispositif qui oblige les fournisseurs de gaz ou d'électricité à financer des économies d'énergie.

• Allongement de la durée de congé paternité : le nouveau congé de paternité s'allonge. Il double même, passant de 11 à 25 jours désormais. Les futurs papas pourront s'investir davantage auprès de leur bébé et accompagné leur partenaire dans les premiers jours de la parenté.

• TVA dans l'e-commerce : ce mois-ci, l'exonération de la TVA pour les biens d'une valeur inférieure à 22 € est levée pour que la TVA soit perçue sur tous les biens qui entrent dans l'Union européenne, à l'instar des biens vendus par les entreprises de l'UE.

• Retour des concerts debout : dès ce mercredi 30 juin, les concerts debout seront de nouveau autorisés. Il faudra simplement respecter une jauge de 75 % en intérieur. Mais en plein air, aucune jauge n'est imposée.

• Baisse de la prime à l'achat de véhicules électriques neufs : l'aide pour un véhicule électrique ou hybride rechargeable passe de 7 000 à 6 000 euros pour un particulier et de 5 000 à 4 000 euros pour une entreprise. Les véhicules diesel sortent de la prime à la conversion également et elle sera donc dorénavant réservée aux véhicules portant la vignette Crit'Air 1, c'est-à-dire un véhicule neuf ou d'occasion immatriculé depuis moins de six mois, émettant au maximum 132 g de CO2/km et 137 pour un véhicule d'occasion.

• Vente d'éthylotests obligatoire avec la vente d'alcool à emporter. C'est une obligation légale à partir du jeudi 1er juillet. Les établissements de boissons alcoolisées à emporter, comme les supermarchés ou les épiceries, devront proposer à la vente des éthylotests, à proximité du rayon qui présente le plus grand volume de boissons alcooliques.