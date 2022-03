Caen. Une aide de 50 euros pour acheter un vélo électrique

Acheter un vélo n'aura jamais été aussi simple. Pour inciter les résidents de la communauté urbaine à se déplacer à vélo, Caen la Mer offre un bon d'achat de 50 euros pour tout achat d'un deux-roues à assistance électrique. Une aide financière possible si l'acheteur réside dans une commune membre du dispositif et répond aux critères de sélection. "Concrètement, si une commune attribue 100 €, Caen la mer ajoute 50 €. À ce total de 150 € payés directement par la commune, s'ajoute potentiellement le 'bonus vélo' de l'État. En effet, l'État abonde la même somme que la collectivité, dans la limite de 200 €", explique Caen la Mer. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut acheter un vélo à assistance électrique neuf avec une batterie sans plomb, avoir un revenu fiscal de référence (ligne 25) divisé par la part fiscale inférieur ou égal à 13 489 €, résider dans une commune de Caen la Mer et être âgé d'au moins 18 ans.

Pratique. Plus d'information sur le site caenlamer.fr.