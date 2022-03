Cherbourg-en-Cotentin. Sport nautique, concert, guinguette : découvrez le festival Effet Mer

La première édition du Festival Effet Mer débute jeudi 1er juillet, sur le quai de la Cité de la Mer, à Cherbourg. Jusqu'au dimanche 4 juillet, de nombreuses animations sont prévues pour petits et grands : village de créateurs (du jeudi au samedi), concerts (samedi soir), animations pour enfants (samedi). "Le programme est assez riche, nous avons essayé de proposer le plus de choses possible et de regrouper un maximum d'acteurs maritimes locaux", explique Chloé Briegel, présidente de l'association CherBOUGEtoi, organisatrice de l'événement. Les Cherbourgeois pourront notamment monter à bord du Dreknor et de vieux gréements. "Les jeudi et vendredi, il y a des apéros boat sur le bateau Marité. Un autre temps fort, c'est le cinéma en plein air [vendredi soir], à voir dans sa voiture ou sur des transats. Le film Le chant du loup sera diffusé. Et le samedi, ce sera une grosse journée autour du nautisme, avec les écoles de voile, d'aviron, de kayak, qui proposeront des initiations gratuites toute la journée. Enfin, le dimanche, on propose un pique-nique électro", détaille-t-elle.

Ce jeudi, c'est aussi le retour de la guinguette sur le quai de la Cité de la Mer, qui ouvrira tout le mois de juillet, du jeudi au dimanche.