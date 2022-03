Étretat. L'ancien maire Franck Cottard condamné pour des attouchements

Franck Cottard a été condamné par la justice, relatent nos confrères du Courrier Cauchois qui se sont rendus à l'audience du lundi 28 juin au tribunal, du Havre. L'ancien maire d'Etretat, instituteur à Criquetot-l'Esneval et à Heuqueville, était accusé d'attouchement sur des fillettes de 2004 à 2008 et de 2017 à 2018.

• Lire aussi : L'instituteur et ancien maire caressait ses élèves pendant la lecture

Jugé pour six cas d'agressions sexuelles sur des mineures de moins de 15 ans, le prévenu continue de parler "d'effleurements" et "pas de caresses appuyées". Il a été condamné à trois ans de prison dont deux années avec sursis, une obligation de soins et une interdiction définitive d'effectuer une activité en contact avec des mineurs, ainsi qu'une peine d'inéligibilité de cinq ans.

Franck Cottard n'ira pas en prison, sa peine sera aménagée sous forme de bracelet électronique.