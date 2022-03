Football (Ligue 2). QRM débutera sa saison à domicile au stade d'Ornano

Commencer sa saison à domicile à 126 kilomètres de son propre stade, ce n'est pas l'idéal pour un retour en Ligue 2. Pourtant, c'est bien au stade Michel-d'Ornano, l'antre habituelle du Stade Malherbe de Caen, que Quevilly Rouen Métropole va disputer ses deux premières rencontres "à domicile", comme le club l'a officialisé le mardi 29 juin.

"La décision a été facilitée car je connais bien les salariés et le président", précise Arnaud Saint-André, le nouveau directeur de QRM, qui était encore au SMC il y a quelques semaines. Parmi d'autres propositions, comme le stade de la Vallée du Cher, à Tours, celle de Caen a été privilégiée pour permettre aux supporters de faire la route plus facilement. "Le club travaille d'ailleurs à des solutions pour permettre ces déplacements", poursuit le responsable.

Retour à Diochon à la fin août

Pendant la fin de la pose de la nouvelle pelouse hybride dans son stade Diochon, QRM accueillera donc Bastia et Dijon à Caen, les week-ends des 31 juillet et 14 août. La cohabitation avec Malherbe, qui évolue aussi en Ligue 2, est possible grâce à l'alternance des matches à domicile et à l'extérieur, les Caennais se déplaçant aux moments ou les Rouge et Jaune doivent recevoir.

Pour les supporters qui souhaiteront encourager leur équipe, la route sera moins longue et coûteuse que lors de la saison 2017-2018, quand QRM avait délocalisé cinq matches à la MMarena du Mans. En moyenne, ces rencontres n'avaient attiré que 745 spectateurs par match.