Jardin. Découverte d'un nouveau fruitier : le tayberry

Mais qu'est-ce que le tayberry ? Et bien, j'ai découvert ce fruit il y a deux ans et depuis, il tient toute sa place au jardin, pour notre plus grande gourmandise !

Le tayberry est une baie issue du croisement entre la mûre et la framboise rouge. Il ressemble d'ailleurs beaucoup à la framboise mais a une forme un peu plus allongée. Cette obtention récente de croisement arrive donc dans nos jardins, c'est un arbuste fruitier, de la famille des rosacées, très intéressant et savoureux.

Ce mini-fruitier a un feuillage vert, avec de jolies feuilles qui ressemblent à celles du framboisier. C'est une plante sarmenteuse, avec quelques épines et de longs rameaux souples qui croissent assez rapidement. L'un arbuste est assez productif, avec des fruits de gros calibres qui peuvent atteindre les 5 cm. En mai, de petites fleurs blanches apparaissent. Les fruits se forment en juin, d'une couleur rouge vif, mais il faut attendre qu'ils soient plus foncés, plutôt pourpres/noirs pour les déguster et découvrir leur goût sucré et acidulé, un mélange entre la framboise et la mûre. Sinon, c'est la grimace assurée car les fruits encore au stade rouge sont très acides !

Où l'installer ?

Le tayberry est une plante peu exigeante, qui s'adapte à tout type de sol, même s'il préfère un sol profond et fertile. Choisissez un emplacement ensoleillé, voire avec une légère mi-ombre. L'idéal est de l'installer en automne, entre septembre et novembre. Creusez alors un trou, griffez la motte pour défaire le chignon racinaire et ainsi favoriser la reprise de la plante. Rebouchez le trou et arrosez abondamment. La première année, soyez attentif aux arrosages. Il se marie à merveille avec les groseilliers, les cassissiers, les mûriers et les framboisiers et est un mini-fruitier très intéressant. Il devient productif vers la troisième année.

Palissage indispensable

Le tayberry étant une plante sarmenteuse, dont la tige s'appuie sur des supports, il est indispensable de le palisser. Un grillage, une clôture, un treillage… il lui faut de quoi s'agripper. A la maison, on a opté pour le grillage, mais il n'est pas facile d'aller chercher les fruits mûrs de l'autre côté. La prochaine fois, je miserai plutôt pour un treillage. D'autant que les tiges peuvent aller très loin et faire plusieurs mètres.

Comment l'entretenir ?

Cet arbuste fruitier demande très peu d'entretien. Une fois qu'il a produit des fruits, on peut tailler le vieux bois afin de lui donner plus de vigueur.

Vous pouvez le multiplier en le marcottant, c'est-à-dire en enterrant une branche dans le sol sans la couper afin d'en produire une nouvelle. Contrairement aux framboisiers qui font des drageons et se multiplient naturellement, le tayberry ne se reproduit pas tout seul.

Alors, êtes-vous convaincus et prêts à planter un tayberry dans votre jardin ?