Près de Caen. Lady's soccer : footgolf et course d'orientation contre la leucémie

C'est dans un format totalement inédit que le Lady's soccer lance son édition 2021 ce samedi 3 juillet. À la place du traditionnel tournoi de football 100 % féminin, l'association qui lutte contre la leucémie lance, en partenariat avec la Ligue de football de Normandie, un tournoi de footgolf et une course d'orientation dans le bois de Lébisey, à Hérouville-Saint-Clair. "On s'est réinventés par rapport aux contraintes sanitaires qui ne nous permettaient pas d'organiser un événement avec contact comme le foot. On s'est lancé le défi d'organiser une course d'orientation en un mois", précise Vincent Le François, président de l'association organisatrice. Les participants peuvent s'inscrire en ligne par équipe de cinq ou six maximum, pour les deux activités. Un service de restauration bio sera assuré avec la Biocoop d'Hérouville. L'intégralité des bénéfices générés pendant la journée sera reversée à l'association Laurette Fugain.

L'événement n'avait pas pu se tenir en décembre 2020, en raison de la Covid-19, mais l'association avait tout de même récolté 1 750 € de dons. Cette année, déjà 2 400 € ont été récoltés. De bon augure avant que l'association ne fête ses 10 ans, en décembre prochain.

Pratique. De 10 heures à 19 h 30. Tarif : 6 €/personne, (4 € - de 12 ans). Tél. 06 12 16 21 59. ladyssoccer.org/parcours-footgolf/