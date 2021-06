Jersey. Pêche : les licences des bateaux prolongées de trois mois

Le gouvernement de Jersey a annoncé ce lundi 28 juin avoir accepté la prolongation de trois mois des licences provisoires de pêche accordées aux bateaux de l'Union européenne, essentiellement français, afin de pêcher dans leurs eaux. Le délai devait prendre fin initialement jeudi 1er juillet et est finalement étendu jusqu'à la fin septembre.

Depuis le 30 avril dernier, les relations entre la France et l'île Anglo-Normande sont tendues. Le nombre de licences délivrées et les conditions d'accès seraient non conformes avec l'accord qui avait été passé avec Bruxelles. Le 6 mai, une soixantaine de navires normands et bretons avaient bloqué le port de Saint-Hélier pour montrer leur désaccord.

Avec AFP