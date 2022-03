Rouen. La zone à faibles émissions entre en service jeudi

C'est une obligation imposée par l'État dans les grandes métropoles. À Rouen, dès jeudi 1er juillet, la zone à faible émission mobilité (ZFE-m) entre en vigueur. Elle ne va concerner dans un premier temps que les véhicules de transport de marchandises les plus polluants, c'est-à-dire avec une vignette Crit'Air 4, 5 ou non classés. Les particuliers ne sont donc pas encore concernés par cette ZFE-m, dont le périmètre correspond, pour le moment, au centre-ville de Rouen intraboulevard. Les boulevards des Belges, de l'Yser, de Verdun, de l'Europe, l'avenue Jean-Rondeaux et les ponts Guillaume le Conquérant et Mathilde ne sont pas concernés pour l'instant.

Les contrevenants s'exposent à une amende de 68 € pour les véhicules utilitaires légers et 135 euros pour les poids lourds.

Une ZFE-m évolutive

Au fil du temps, la liste de véhicules concernés par la ZFE-m va évoluer, avec, dès le 1er juillet 2022, l'ensemble des véhicules Crit'Air 4 et 5, et non plus seulement ceux destinés au transport de marchandises. Le périmètre de la zone va aussi évoluer progressivement. Quinze communes de la métropole pourraient la rejoindre dès janvier prochain.