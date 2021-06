Le Trait. Malgré sa condamnation, il s'en prend encore à son ex-compagne

Le 28 mai 2021, le prévenu est interpellé par les gendarmes du Trait, à la suite d'une plainte déposée par son ex-compagne pour violences et menaces. Une condamnation précédente pour les mêmes faits lui interdisait pourtant de la contacter. Il est néanmoins venu chez elle et, au cours de la dispute, il lui a tiré les cheveux et lui a craché au visage tout en lui portant des coups.

La victime se sentait harcelée

La victime dénonce aussi les appels téléphoniques malveillants et la présence régulière du prévenu autour de chez elle. Une vérification de son téléphone portable confirme ses dires. Le procureur de la République regrette "une attitude menaçante réitérée". Pour la défense, "la détention n'est pas la solution". Il écope de huit mois de prison avec sursis probatoire de deux ans.